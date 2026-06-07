آلان شيرر: الدفاع وكين أمل إنجلترا للفوز بكأس العالم

يعتقد القائد السابق لمنتخب إنجلترا، آلان شيرر، أن التشكيلة الحالية للفريق يمكنها منافسة أفضل المنتخبات في كأس العالم لكرة القدم، لكنه لا يتوقع فوزهم باللقب، وقال إن العوامل البارزة يجب أن تتوافر لمواجهة تحدٍّ جاد. وقال شيرر، الذي قاد إنجلترا في كأس العالم 1998، ولايزال الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، إن التشكيلة ⁠تملك الموهبة للمنافسة، لكنها قد تتعثر أمام منتخبات أقوى في المراحل المتقدمة من البطولة التي ستقام في أميركا الشمالية.

وقال شيرر: «أعتقد أنه مع المواهب التي نملكها، النجاح في رأيي هو الفوز باللقب، لكن عندما تفكر في من ستواجه، مثل إسبانيا أو ‌فرنسا أو البرازيل أو الأرجنتين وربما البرتغال، فإنني أرى أنه كلما تتقدم في البطولة، ستجد منتخبات أفضل من إنجلترا».

وأوضح أن آمال إنجلترا ستعتمد على قوة الدفاع، ومستوى القائد هاري كين.

وقال عن مهاجم ‌بايرن ميونيخ، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري الألماني للموسم الثالث على ‌التوالي برصيد 36 هدفاً: «إذا دافعنا بشكل جيد للغاية، وتمكن هاري من تقديم ما اعتاد ‌عليه، فستكون لدينا فرصة حقيقية للفوز ‌باللقب. إذا أردنا الذهاب بعيداً، فيجب أن يكون هاري في قمة مستواه».