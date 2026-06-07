حيوانات في حديقة مكسيكية تتنبأ بنتائج مباريات المونديال

سار فيلان ببطء عبر ملعب كرة قدم مؤقت في حديقة حيوانات غوادالاخارا في المكسيك، في محاولة طريفة للتنبؤ بنتيجة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

وكان الحيوانان أمام خيارين: إما أكل العشب على الجانب الذي يحمل العلم المكسيكي، أو اختيار المساحة الخضراء في الجهة المقابلة التي تحمل علم جنوب إفريقيا.

وقد دعم اختيارهما السريع التوقع بأن المكسيك ستفوز في المباراة المنتظرة في افتتاح المونديال في 11 يونيو الجاري.

وهذه التجربة في التنبؤ بالنتائج مماثلة لتجربة الأخطبوط الشهير «بول» في جنوب إفريقيا عام 2010.

وقال حارس الحديقة إيفان رينوسو لوكالة فرانس برس: «تكمن الفكرة في أن الحيوانات ستتنبأ بنتائج مباريات مختلفة ستُلعب».

بعد ذلك، قُدّمت للغوريلا تشينشي وفاوستينا علبتا «بينياتا» على شكل قمصان لاعبين، إحداهما لمنتخب إسبانيا والثانية لمنتخب أوروغواي.

بعدما ساد صمت للحظات، انقضّ أحد القردين فجأة على قميص منتخب أوروغواي، في إشارة إلى تنبؤه بفوز هذا المنتخب في المباراة التي ستُجرى في 26 يونيو.

وتنبأ أحد الفهود بفوز كوريا الجنوبية على جمهورية التشيك، بينما تنبأت ست زرافات بفوز جمهورية الكونغو الديمقراطية على كولومبيا.