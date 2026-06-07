هالاند.. «قطعة ذهب عيار 24» تلمع للمرة الأولى في المونديال

يترقب مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، النجم النرويجي إرلينج هالاند، ظهوره الأول في كأس العالم، بعدما أسهم في إعادة بلاده لأجواء المونديال، بعد غياب دام 28 عاماً.

حقق هالاند حلمه الأكبر، وتنتظره اختبارات صعبة للغاية أمام فرنسا والسنغال والعراق في المجموعة التاسعة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أشار في تقرير عبر موقعه الرسمي إلى أن هالاند يقود فريقاً ذهبياً من عيار 24، يعد أفضل كثيراً من الجيل الذي مثّل النرويج في آخر ظهور لها بكأس العالم 1998، حيث يضم الجيل الحالي عناصر مميزة، مثل ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ومارتن أوديجارد نجم وسط أرسنال الإنجليزي، ويوليان رايرسون ظهير أيمن بوروسيا دورتموند الألماني، وأنطونيو نوسا جناح لايبزج الألماني، ويورجن ستراند لارسن لاعب كريستال بالاس الإنجليزي.

قفزت القيمة السوقية لهالاند بشكل كبير، ووصلت حالياً إلى 200 مليون يورو، وفاجأ الجميع في أوائل العام الماضي 2025 بتوقيع عقد طويل الأمد مع ناديه الإنجليزي يمتد حتى يونيو 2034، ليغلق الباب أمام تكهنات عديدة بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.

يتسم النجم النرويجي بمقومات عديدة، مثل القدرات الجسدية، حيث يبلغ طوله 195 سم، واستغلها كثيراً في سنوات طفولته الأولى، حيث سجّل رقماً قياسياً عالمياً في الوثب الطويل من الثبات لفئة الأطفال بعمر خمس سنوات عام 2006، بعدما قفز لمسافة 1.63 متر، ولايزال هذا الرقم صامداً حتى اليوم.

كما ورث هالاند قدرات أخرى من والدته، جري ماريتا براوت، بطلة النرويج في مسابقة السباعي في ألعاب القوى، وسبق أن تم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي لتمثيل منتخب بلاده لكرة اليد في منتصف سنوات مراهقته.

واشتهر هالاند أيضاً بعادات مثيرة، مثل نوع الوجبات والمشروبات التي يتناولها لتقوية جسده وعضلاته، إضافة إلى أنه كان عضواً في فرقة راب تسمى «فلو كينجز» مع زميليه السابقين في منتخب النرويج تحت 17 سنة، إريك بوتهيم وإريك توبياس ساندبيرج، وحققت إحدى أغاني الفرقة نحو 15 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

وتوهج المهاجم النرويجي الشاب دائماً بأرقام قياسية وبارزة طوال مسيرته، حيث أحرز أهدافه الخمسة الأولى بقميص بوروسيا دورتموند في غضون 56 دقيقة فقط، وهو ما فتح الباب أمام وصوله إلى 50 هدفاً في الدوري الألماني خلال 50 مباراة، ليحطم الرقم القياسي السابق للبطولة الذي سجّله تيمو كونييتسكا عام 1965 بعدما احتاج إلى 59 مباراة.

وفي موسمه الأول مع مانشستر سيتي، حطّم هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 36 هدفاً، ثم أصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 و100 هدف في المسابقة، إذ احتاج إلى 48 و111 مباراة فقط على التوالي.

. هالاند سجّل رقماً قياسياً عالمياً في الوثب الطويل من الثبات لفئة الأطفال بعمر 5 سنوات عام 2006.