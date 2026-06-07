عمال ملاعب كأس العالم يهددون بـ «إضراب»  

صوّت عمال ملعب «سوفي» القريب من مدينة لوس أنجلوس لمصلحة تنظيم إضراب للمطالبة بتحسين الأجور، وذلك قبل أيام من استضافة الملعب لأول مباراة للمنتخب الأميركي أمام باراغواي ضمن بطولة كأس العالم. وبحسب نقابة «يونيت هير لوكال 11»، حظي قرار الإضراب بتأييد 96% من الأعضاء العاملين في الملعب، وذلك بعد أن تعثرت المفاوضات العمالية مع شركة «ليجيندز غلوبال» (المقاول المسؤول عن إدارة خدمات الطعام والشراب في الملعب). وتمثل النقابة نحو 2000 عامل في قطاع الخدمات الغذائية بالملعب، من بينهم عمال خدمة تقديم الطعام والمشروبات، وغاسلو الصحون، والطهاة. وتبدأ أسعار تذاكر المباراة من 2000 دولار.