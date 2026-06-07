مونديال 2026: «فيفا» يسمح بإدخال زجاجات المياه أحادية الاستخدام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مساء الجمعة، أنه سيسمح للجماهير حالياً بجلب زجاجات المياه الخاصة بهم في بعض الملاعب خلال مباريات كأس العالم، في تعديل لسياسة كانت تحظر على المشجعين إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة إلى الملاعب الـ16 المستضيفة للبطولة في أميركا الشمالية، بما في ذلك ملاعب توفر ظلاً محدوداً أو لا توفر أي ظل من أشعة الشمس.

وذكر «فيفا» في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجماهير سيسمح لها بإدخال زجاجة مياه واحدة بلاستيكية لينة، سعة 20 أونصة (590 ملليلتراً)، ومغلقة بإحكام من المصنع، إلى أي مباراة تقام في الولايات المتحدة أو كندا.

وقال مدير العمليات في «فيفا» هايمو شيرجي «إن الجماهير لن يسمح لها، رغم ذلك، بإدخال زجاجات المياه الصلبة القابلة لإعادة الاستخدام، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن».

وأكد: «ولتجنب أي لبس، لا يجوز إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملعب».

وكانت لوائح الملاعب التابعة لفيفا تنص سابقاً على إمكانية إدخال زجاجة شفافة قابلة لإعادة الاستخدام بسعة تصل إلى لتر واحد (8.33 أونصات). لكن التحديث الذي أُدخل يوم الخميس الماضي على «مدونة قواعد السلوك في الملاعب» تعرض لانتقادات من إحدى روابط المشجعين الإنجليز، التي أكدت أن «فيفا» قدم تطمينات سابقاً بشأن السماح بحمل زجاجات بلاستيكية فارغة لإعادة تعبئتها بالمياه المتاحة مجاناً، في بطولة يتوقع أن تلعب فيها درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجوية القاسية دوراً مؤثراً.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، انتقد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع الجماهير من إدخال زجاجات المياه البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام لملاعب كأس العالم 2026، ووصفه بأنه قرار خطأ، وطالب «فيفا» بالتفكير في مصلحة الجماهير.