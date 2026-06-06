وكيل كلوب لمرشح رئاسة ريال مدريد ريكيلمي: تصريحاتك مزعجة

وصف مارك كوزيكي وكيل أعمال المدرب الألماني يورغن كلوب تصريحات المرشح لرئاسة ريال مدريد إنريكي ريكيلمي عن نيته التعاقد مع موكله لقيادة النادي الملكي في حال فوزه بالانتخابات، بالمزعجة.

وقال كوزيكي إن كلوب سعيد في عمله الحالي مع شركة ريد بول، ولا يوجد لديه طموح لتدريب أي نادٍ خلال الفترة الحالية، وفق صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية.

وتأتي هذه التصريحات المتطابقة التي نشرتها الصحافة لتبدد طموحات إنريكي ريكيلمي في جلب كلوب لقيادة دكة بدلاء ريال مدريد.