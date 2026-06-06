موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة منتخب مصر القادمة ضد البرازيل التي ستكون البروفة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم، حيث يستعد كلا المنتخبين لخوض المونديال بقوة من خلال خوض العديد من المواجهات الودية ضمن خطة الإعداد استعداداً للمشاركة بكأس العالم، إذ حقق المنتخب المصري الفوز على روسيا بهدف نظيف، فيما تفوق منتخب البرازيل على بنما بسداسية مقابل هدفين، مما يعني أن مباراة مصر ضد البرازيل ستشهد سجالاً بين المنتخبين طوال الـ 90 دقيقة.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي في وديات المنتخبات، غداً الأحد 7 يونيو على ملعب «هانتينجتون» في تمام الساعة 1 صباحا بتوقيت القاهرة والساعة 2 صباحا بتوقيت الإمارات، والتي يتوقع أن تشهد سجالا بين المنتخبين كونهما يرغبان في الاستفادة من الودية الأخيرة قبل انطلاق مبارياتهما في كأس العالم.

القنوات الناقلة

تتعدد القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مصر والبرازيل في وديات المنتخبات، حيث قررت شبكة "أون سبورت" المصرية تخصيص قناتي "أون سبورت 1" و"أون سبورت ماكس" لنقل أحداث مباراة منتخب مصر ضد البرازيل مباشر، كما سيتم تخصيص استوديو تحليلي لعرض التفاصيل الفنية الخاصة بالمواجهة.