18 أغنية.. «فيفا» يطرح ألبوم كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق الألبوم الغنائي الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، والذي أصبح متاحاً عبر منصات البث الرقمي المختلفة، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

ويضم الألبوم 18 أغنية تم إعدادها خصيصاً للاحتفاء بالنسخة المقبلة من كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حيث يجمع العمل بين أنماط موسيقية متنوعة وثقافات متعددة تعكس الطابع العالمي للبطولة.

ويشهد الألبوم عدداً من التعاونات الفنية، من بينها أغنية "Goals" التي تجمع ليسا وأنيتا وريما، وأغنية "Game Time" بصوت فيوتشر وتايلا، إلى جانب أغنية "Illuminate" التي تقدمها جيسي رييز وإليانا.

كما يضم الألبوم أغنية "Echo" بمشاركة دادي يانكي وشينسيا، وأغنية "Por Ella" التي يقدمها لوس أنجلس أزوليس وبيليندا، بالإضافة إلى أغنية "Three Nations: 21" التي تجمع سافاج وناتا كانو وفرنش مونتانا.

وتتضمن قائمة الأغاني أيضاً "No Place Like Home" بمشاركة ماجور ليزر ونيلي فورتادو ودافيدو، و"In the Stars" التي تحمل توزيعاً جديداً لفرقة ذا رولينغ ستونز، إلى جانب أغنية "Show Me" التي تجمع آيرا ستار ولاتو.

ويشارك الفنان أليخاندرو فرنانديز بأغنية "Mi Mexico Lindo"، فيما يقدم ستورمزي وفرايدي وأنجيل أغنية "Blessings"، كما تؤدي آفا ماكس وبيا أغنية "Energy"، ويقدم جيلي رول وكارين ليون أغنية "Lighter".

وتشهد قائمة الألبوم مشاركة الفنانة نورا فتحي في أغنية "Siir Siir" إلى جانب فيجدريم وسانجوي، بينما يقدم داني أوشن أغنية "Partidazo"، ويشارك صانع المحتوى والمغني آي شو سبيد بأغنية "Champion".

كما يضم الألبوم أغنية "Love Always Wins" التي تجمع شاغي وسيمافونك وزيما، فيما تختتم النجمة شاكيرا والفنان بورنا بوي الألبوم بأغنية "Dai Dai".