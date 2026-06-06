احتجاز نجم أسود الرافدين أيمن حسين 7 ساعات في مطار شيكاغو

احتجزت سلطات الهجرة والأمن في مطار شيكاغو الدولي، اليوم السبت، لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين لمدة سبع ساعات، وفق وسائل إعلام عراقية.

وقالت إن اللاعب التحق ببعثة المنتخب العراقي بعد انتهاء إجراءات التحقيق والتدقيق والسماح له بمغادرة المطار.

ويستهل المنتخب العراقي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب النرويج يوم 16 يونيو على ملعب بوسطن، في مباراة تمثل خطوة مهمة في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وسيكون "أسود الرافدين" بعد ذلك أمام اختبار بالغ الصعوبة عندما يواجهون منتخب فرنسا يوم 22 يونيو على ملعب فيلادلفيا، قبل أن يختتموا منافسات دور المجموعات بمواجهة منتخب السنغال يوم 26 يونيو على ملعب تورونتو.