الإصابة تحرم ألمانيا من الواعد كارل

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، إصابة المهاجم الواعد لينارت كارل وغيابه عن كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال الاتحاد عبر حسابه على "إنستغرام" إن كارل البالغ من العمر 18 عاماً تعرض لتمزق عضلي خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبسبب هذه الإصابة سيغيب عن البطولة.

وأضاف أنه استدعى لاعب وسط لايبزيغ أسان أودراوغو ليحل بدلاً من لاعب بايرن ميونيخ البالغ 18 عاماً.

وكان المدير الفني للمنتخب الألماني يوليان ناغلسمان قال إن إصابة كارل "لا تبدو جيدة"، مشيراً إلى أنه نقل إلى المستشفى لإجراء فحوص.

ويعد غياب كارل ضربة لألمانيا، إذ كان أحد أبرز مفاجآت الدوري الألماني وفرض نفسه سريعاً في موسمه الأول بالبطولة ضمن تشكيلة المدرب البلجيكي فنسان كومباني المتوجة باللقب.