%15 فقط من جمهور ألمانيا يتوقعون الفوز بكأس العالم

أظهر استطلاع رأي نُشر أمس، أن الغالبية العظمى من الجماهير الألمانية لا يتوقعون تتويج منتخب (الماكينات) بكأس العالم لكرة القدم المقبلة.

ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته قناة «زد دي إف» بعنوان «مقياس السياسة»، يعتقد 15% فقط أن المنتخب الألماني سيفوز بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يشكك 72% في ذلك.

وبعد خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات في النسختين الماضيتين من المونديال، يعتقد 3% أن الفريق سيخرج مجدداً قبل دور الـ16 من المونديال.

ويتوقع نحو 15% الخروج من دور الـ16، بينما يتوقع 33% وصول المنتخب إلى دور الثمانية، ويعتقد 15% آخرون أن ألمانيا ستودع المونديال من قبل النهائي، في حين يتوقع 2% الهزيمة في المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو المقبل.

ويشهد المونديال المقبل مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، حيث تبدأ الأدوار الإقصائية بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى أيضاً.

ويستهل المنتخب الألماني، بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب كوراساو، أحد المنتخبات الأقل حظوظاً في البطولة، في 14 يونيو الجاري. ويواجه المنتخب الألماني أيضاً منتخبي ساحل العاج والإكوادور ضمن منافسات المجموعة الخامسة بدور المجموعات.