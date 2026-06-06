«فيفا» يراهن على إيرادات غير مسبوقة في مونديال 2026

يراهن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إيرادات غير مسبوقة في أول كأس عالم تضم 48 منتخباً.

ويتوقع الاتحاد الدولي تحقيق عائدات قياسية تبلغ 13 مليار دولار خلال دورة 2023-2026، بينها 8.9 مليارات دولار في عام 2026 وحده.

ويُظهر هذا الرقم الأخير الذي يعكس أثر كأس العالم للرجال تحديداً، زيادة بنسبة 56% مقارنة بنسخة 2022 في قطر، وبنسبة 67% مقارنة بنسخة 2018 في روسيا، وبالضعف مقارنة بمونديال 2014 في البرازيل.

ويؤكد مدير مرصد كرة القدم في المركز الدولي للدراسات الرياضية في نوشاتيل رافاييلي بولي أن التنظيم المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك «يوفّر واجهة كبيرة للرعاة»، كما أن الانتقال من 32 إلى 48 منتخباً يوسّع قاعدة الجماهير، لكن «علامة كأس العالم قوية إلى درجة أن نموها يأتي أساساً من اتجاه طويل الأمد».

وأوضح بولي أن «(فيفا) حسّن تقنيات تحقيق العائدات من الحدث»، سواء عبر تسويق حزم في مناطق عدة، والضغط في مفاوضات حقوق البث مع الصين، أو اعتماد «التسعير الديناميكي» للتذاكر، رغم غضب روابط المشجعين، والدعاوى القضائية المرفوعة في أوروبا والولايات المتحدة.