نجم العين كاكو رابع أقصر لاعب في مونديال 2026

أظهرت إحصائية جمعتها «الإمارات اليوم» من القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، أن لاعب فريق العين ومنتخب باراغواي، أليخاندرو كاكو، يُعد رابع أقصر لاعب في البطولة العالمية التي تنطلق خلال أيام قليلة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وبحسب الإحصائية، يبلغ طول كاكو 165 سنتيمتراً، ليتساوى مع أربعة لاعبين آخرين في المركز الرابع، ضمن قائمة أقصر اللاعبين المشاركين في المونديال، خلف البنمي سيزار يانيس صاحب الـ160 سم، والكندي مارسيلو فلوريس والكوراساوي جيريمي أنونيس البالغ طول كل منهما 164 سم.

وضمت القائمة أيضاً عدداً من اللاعبين الذين يبلغ طولهم 165 سم، من بينهم البنمي ألبرتو كوينتيرو، والأسترالي نيستوري إيرانكوندا، والكونغولي نوح صديقي، والإيفواري بارفيه غوياجون، إلى جانب كاكو.

ورغم أن كرة القدم الحديثة كثيراً ما تُبرز أهمية البنية الجسدية والقوة البدنية، فإن قائمة أقصر اللاعبين في كأس العالم تؤكد أن الموهبة والقدرات الفنية لاتزالان العامل الحاسم في الوصول إلى أعلى المستويات، وهو ما يجسده كاكو الذي نجح في حجز مكانه ضمن تشكيلة منتخب باراغواي المشاركة في البطولة.

ويستعد لاعب العين لخوض أول مشاركة له في كأس العالم على مستوى المنتخبات، بعد أن أسهم في قيادة منتخب «لا ألبيروخا» للعودة إلى المونديال عقب غياب دام 16 عاماً منذ آخر ظهور في نسخة 2010.

وتأتي المشاركة العالمية بعد موسم ناجح لكاكو مع العين، تُوج خلاله بلقبي دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، قبل أن يلتحق بمعسكر منتخب بلاده استعداداً لخوض منافسات البطولة.

ويفتتح منتخب باراغواي مشواره في كأس العالم بمواجهة الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يلتقي تركيا وأستراليا ضمن منافسات دور المجموعات، في محاولة لتكرار إنجاز نسخة 2010 عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.