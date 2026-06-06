مدرب إسبانيا سعيد بالخروج من مباراة العراق بلا إصابات

عبّر مدرب ​إسبانيا لويس دي لا فوينتي عن سعادته بخروج فريقه دون إصابات من المباراة الودية الأخيرة ‌على أرضه، ​وانتهز الفرصة لمنح بعض اللاعبين الشبان فرصة المشاركة للمرة الأولى مع «الماتادور»، لكنه أشار إلى أن حدة المنافسة سترتفع بمجرد الوصول إلى أميركا الشمالية للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم. وتعادلت إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، مع العراق 1-1 في مباراة ودية ⁠أقيمت في لاكورونيا، أول من أمس، ولعبت المباراة بتشكيلة مختلفة تماماً عن المعتاد.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين: «كنا نهدف لاختبار اللاعبين، وإتاحة الفرصة للاعبين آخرين للمشاركة، ولم تكن هناك إصابات، وهذا ما يهم».