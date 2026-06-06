10 بصمات عربية راسخة في تاريخ كأس العالم

تحفل المشاركات العربية في بطولات كأس العالم بـ10 محطات خالدة، سطر خلالها لاعبو ومدربو المنتخبات العربية فصولاً تاريخية في سجل «الأوائل عربياً»، بعدما نجحوا في إهداء الكرة العربية بصماتها التاريخية الأولى.

وجاءت أولى البصمات في النسخة الثانية من بطولات كأس العالم، مع ظهور أول المنتخبات العربية في «المونديال» بمشاركة منتخب مصر عام 1934 في إيطاليا، إذ نجح خلالها «الفراعنة» في وضع البصمة الأولى على صعيد زيارة الشباك، مروراً بالانتصار الأول الذي جاء ببصمة تونسية في مونديال 1978 بالأرجنتين، وصولاً إلى إنجاز المغرب في نسخة قطر 2022، كأول منتخب عربي يبلغ الدور نصف النهائي.

«الإمارات اليوم» ترصد المحطات الـ10 لأوائل العرب الذين سطروا تاريخ بطولات كأس العالم، وفقاً للآتي: