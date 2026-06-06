«فيفا» يطلق تصنيفاً لتقييم أداء اللاعبين في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إطلاق «تصنيف قوة أداء اللاعبين»، في خطوة تهدف إلى تقديم نظام جديد قائم على البيانات لتقييم الأداء الفردي للاعبين خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح «فيفا» أن النظام الجديد يعتمد على بيانات المباريات والخوارزميات المستخدمة في منظومة الذكاء الكروي التابعة له، لتوفير تقييمات موضوعية لأداء اللاعبين في الجوانب الهجومية والدفاعية وصناعة اللعب.

وأشار إلى أن النظام تم تطويره بإشراف الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، بهدف قياس إسهامات اللاعبين بصورة أكثر شمولاً ودقة من الإحصاءات التقليدية.