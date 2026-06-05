بالتزامن مع كأس العالم 2026.. تيك توك يطلق منصة جديدة للمشجعين

كشف تطبيق "تيك توك" عن إطلاق منصة مستقلة جديدة في الولايات المتحدة تستهدف عشاق الأحداث العالمية، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم 2026.

وفقاً لما أورده موقع "تيك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تحمل المنصة الجديدة اسم "تيك توك برو إيفنت"، وتم تصميمها خصيصاً لمتابعة الفعاليات الثقافية والرياضية البارزة، وتتيح للمستخدمين التفاعل مع جماهير ومشجعين آخرين، إلى جانب متابعة المقاطع الأكثر انتشاراً والوصول إلى محتوى مختار يقدمه صناع المحتوى المشاركون في التغطية.

وتستهدف المنصة توفير مساحة تجمع بين متابعة الحدث والمشاركة في أنشطة مرتبطة به.

وتمنح المنصة المستخدمين البالغين من العمر 18 عاماً فأكثر فرصة جمع "نجوم" رقمية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة المخصصة للمشجعين، مثل متابعة الوسوم الرائجة، وزيارة مركز كأس العالم 2026، والمشاركة في نشر المحتوى.

ويمكن استبدال هذه النجوم بمكافآت ومزايا متنوعة، تشمل الحصول على منتجات رسمية خاصة بكأس العالم عبر متجر مخصص داخل المنصة، بالإضافة إلى قسائم خصم من متجر تيك توك.

كما تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية المساهمة في أعمال خيرية من خلال توجيه تبرعات تمولها الشركة بالتعاون مع مؤسسة "فيدينغ أميركا".