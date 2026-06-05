رابطة اللاعبين المحترفين تعلن عن المرشحين لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين عن ترشيح عدد من نجوم الدوري الإنجليزي للحصول على جائزة أفضل لاعب في العام.

ويتنافس ديفيد رايا وجابرييل وديكلان رايس من أرسنال مع إرلينغ هالاند وريان شرقي لاعبي مانشستر سيتي مع برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد على الجائزة.

وقدم رايا حارس مرمى أرسنال موسماً رائعاً ولعب دوراً كبيراً في فوز الغانرز بلقب الدوري الإنجليزي حيث أنهى الموسم بـ19 مباراة بشباك نظيفة وفاز بجائزة القفاز الذهبي للمرة الثالثة على التوالي وفاز بجائزة افضل تصدي في شهر ديسمبر.

بينما لعب جابرييل مدافع أرسنال دوراً أساسياً في فوز فريقه أيضاً بالدوري الإنجليزي بجانب ديكلان رايس الذي لعب في مراكز مختلفة وسجل 5 أهداف وصنع 9، وساعد كثيراً دفاعياً وهجومياً عن طريق الكرات الثابتة.

وأصبح هالاند مرشحاً للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في أربعة مواسم وسجل 27 هدفاً في 35 مباراة وسجل 8 أهداف في دوري الأبطال وثلاثة في كأس الاتحاد الإنجليزي وصنع 9 تمريرات حاسمة في كل المسابقات.

وحظى ريان شرقي بتقدير كبير على موسمه الأول بعد أن سجل 10 أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة في 52 مباراة.

وقاد برونو فرنانديز مانشستر يونايتد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري ابطال أوروبا وسجل 8 أهداف وحطم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد في البطولة برصيد 21 تمريرة.

بينما ينافس ريو نغوموها لاعب ليفربول ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي وماكس دومان لاعب أرسنال وجونيور كروبي لاعب بورنموث وكوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد ونيكو أورايلي لاعب مانشستر سيتي على الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 25 أغسطس.