خلل تقني يمنح مشجعين تذاكر "مجانية" لكأس العالم

تمكن عدد من المشجعين من الحصول على تذاكر مجانية لمباريات كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، نتيجة لخلل تقني في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وطلب فيفا من 60 مشجعاً حصلوا على تذاكر مجانية نتيجة خطأ في عملية الدفع أن يقوموا بتسديد المبالغ المستحقة عليهم خلال 7 أيام أو سوف يفقدون مقاعدهم.

وأعرب فيفا عن "أسفه لهذا الخطأ وأي إزعاج قد يكون قد تسبب به"، ولكنه يطالب المشجعين بدفع المبالغ المستحقة.

وتابع: "التذاكر التي طلبها هؤلاء المشجعون لا تزال محجوزة، وقد تم دعوة المشجعين المتضررين لاستكمال سداد المبلغ المستحق".

يشار إلى أن بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا سوف تنطلق يوم الخميس المقبل.