مانشستر سيتي يهدد بمقاضاة مرشح لرئاسة ريال مدريد بسبب هالاند

يبحث نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خياراته القانونية للرد على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها إيريك ريكيلمي، المرشح لانتخابات رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن مستقبل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وفقاً لما كشفه الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن إدارة السيتي تدرس بجدية رفع دعوى قضائية ضد ريكيلمي، بعد ادعائه بأن هالاند سينضم إلى ريال مدريد في حال فوزه بانتخابات رئاسة للنادي الملكي.

ونفت إدارة مانشستر سيتي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية تماماً من الصحة. كما يبحث النادي الإنجليزي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المرشح الإسباني، بتهمة استغلال اسم وصورة لاعبهم عمداً ولأغراض الدعاية الانتخابية دون وجه حق.

وتأتي هذه التحركات من جانب مانشستر سيتي لحماية نجمهم الأول والحفاظ على استقرار الفريق من الشائعات التي عادة ما تصاحب المعارك الانتخابية في الأندية الإسبانية الكبرى.