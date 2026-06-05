العراق يتعادل مع إسبانيا ودياً استعداداً لكأس العالم

حقق منتخب العراق لكرة القدم نتيجة إيجابية أمام مضيفه منتخب إسبانيا، قبل مشاركته المرتقبة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واقتنص المنتخب العراقي تعادلاً إيجابياً بهدف لهدف أمام منتخب إسبانيا، في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على ملعب (ريازور) بمدينة لاكورونيا الإسبانية، ضمن استعداداتهما للمشاركة في مونديال 2026.

ويأتي هذا التعادل مع بطل العالم السابق، ليمنح المنتخب العراقي قوة دفع جيدة للغاية قبل ظهوره في المونديال، الذي يفتتح منافساته في 11 يونيو الحالي.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم فيران توريس لمصلحة منتخب إسبانيا في الدقيقة 16، لكن سرعان ما أحرز منتخب العراق هدف التعادل بواسطة ميرخاس دوسكي في الدقيقة 27.

ويلعب منتخب إسبانيا، الذي يسعى للتتويج بلقبه الثاني في كأس العالم، بعدما فاز به بنسخة عام 2010 بجنوب أفريقيا، في المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات للمونديال، برفقة منتخبات السعودية والرأس الأخضر وأوروجواي.

في المقابل، أوقعت القرعة منتخب العراق، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ نسخة المكسيك عام 1986، في المجموعة التاسعة، بجانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.