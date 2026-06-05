مورينيو وكوناتيه ضد هالاند ورودري في مدريد

أفاد فلورنتينو بيريز بأن المدافع الفرنسي، إبراهيما كوناتيه، والمدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، سيكونان أولى صفقاته، في حال عودته إلى رئاسة ريال مدريد الإسباني، في الانتخابات المقررة بعد غدٍ.

وقال بيريز في مقابلة مع صحيفة «أس» الرياضية: «إذا أُعيد انتخابي رئيساً الأحد، يمكنني أن أؤكد لكم أن أحد أفضل المدافعين في العالم، كوناتيه، سيلعب مع ريال مدريد في الموسم المقبل».

وفي المقابل، وعد منافسه على الرئاسة، إنريكي ريكيلمي، في حديثه إلى قناة «أنتينا 3» بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي الهدّاف النرويجي، إرلينغ هالاند، ولاعب وسط المنتخب الإسباني، رودري.