زفاف مرموش يضعه على دكة البدلاء مع مصر أمام البرازيل

التحق نجم المنتخب المصري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عمر مرموش، بمعسكر «الفراعنة» المقام في أميركا، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعد غيابه عن مرافقة البعثة في رحلتها إلى أميركا، بسبب ارتباطه بإتمام مراسم زفافه في القاهرة.

وقالت صحيفة «الأهرام» المصرية إن مرموش وصل إلى مقر إقامة المنتخب، بعد يومين أمضاهما في القاهرة عقب حفل زفافه، لينضم مباشرة إلى التحضيرات الجارية قبل المواجهة الودية المرتقبة مع منتخب البرازيل فجر بعد غد (الساعة 2:00 بتوقيت الإمارات) في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

وحظي مهاجم مانشستر سيتي باستقبال خاص من زملائه والجهاز الفني، خلال الحصة التدريبية الأولى، التي شارك فيها مساء الثلاثاء الماضي، إذ نظم اللاعبون ممراً شرفياً احتفاء بعودته إلى صفوف المنتخب، في مشهد عكس الأجواء الإيجابية التي تسود المعسكر المصري قبل انطلاق البطولة العالمية.

ورغم أهمية مرموش في الحسابات الفنية للمنتخب، فإن المؤشرات القادمة من الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، تشير إلى عدم الدفع به ضمن التشكيلة الأساسية أمام البرازيل، في ظل حرص المدرب على تجهيزه تدريجياً بعد فترة الانقطاع القصيرة التي رافقت مراسم زفافه وسفره المتأخر إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الترتيبات الفنية المنتظرة، سيبدأ مرموش المباراة من على مقاعد البدلاء، مع إمكانية الاستعانة به خلال أجزاء من الشوط الثاني، لاختبار جاهزيته البدنية والفنية قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

وفي المقابل، يدرس الجهاز الفني إجراء تعديلات هجومية لافتة خلال اللقاء، يتصدرها منح قائد المنتخب، محمد صلاح، دور رأس الحربة الصريح بدلاً من مركزه المعتاد على الجناح الأيمن، بينما يتولى هيثم حسن شغل الجبهة اليمنى، في حين يواصل محمود حسن (تريزيغيه) أداء دور الجناح الأيسر ضمن المنظومة الهجومية التي يسعى حسام حسن إلى اختبارها أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

ويحظى اللقاء المرتقب باهتمام جماهيري كبير، إذ نفدت الحصة المخصصة للمنتخب المصري من التذاكر بالكامل، وسط توقعات بحضور كثيف من أبناء الجالية المصرية المقيمة في ولاية أوهايو والولايات المجاورة، لمؤازرة المنتخب خلال المواجهة.

وشهدت الأيام الماضية تفاعلاً لافتاً بين الجماهير المصرية ونجوم المنتخب، حيث حرص محمد صلاح على لقاء عدد من المشجعين والتقاط الصور التذكارية معهم، إلى جانب توقيع القمصان والهدايا، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قائد «الفراعنة» داخل أميركا.