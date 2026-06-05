الزجاجات الفارغة «ممنوعة» في ملاعب المونديال

رغم أن توقعات الطقس تشير إلى أن الحرارة قد تتخطى 30 درجة مئوية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، لن يُسمح للجماهير بجلب زجاجات مياه فارغة إلى الملاعب.

ولدواعٍ أمنية، عدّل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البند الخاص بذلك في لوائحه، حيث أصبح ينص على أنه «لا يسمح بإدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملعب».

ووفقاً لتقارير إعلامية، تم بالفعل إبلاغ حاملي التذاكر بهذه التعديلات.

ومن المرجح أن يتسبب هذا الحظر في حالة من الاستياء بين الجماهير، إذ لن يتمكن المشجعون بعد الآن من إعادة ملء زجاجاتهم الفارغة من نوافير الشرب أو نقاط توزيع المياه داخل الملاعب.