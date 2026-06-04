منتخب اليمن يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2027 بعد فوزه على لبنان بهدفين دون رد

تأهل منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا لكرة لكرة القدم المقررة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 بعد فوزه اليوم على منتخب لبنان 2-0، في المباراة الفاصلة التي أقيمت على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.

بهذه النتيجة أكمل منتخب اليمن عقد المجموعة الخامسة التي تضم كلاً من منتخبات الإمارات، وكوريا الجنوبية، وفيتنام.