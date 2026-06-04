إيراولا يتولى رسمياً تدريب ليفربول

عيّن ليفربول الخميس المدرب الإسباني أندوني إيراولا خلفاً للهولندي أرنه سلوت الذي أُقيل السبت عقب موسم مخيّب للآمال.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد، في حين أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه يمتد لموسمين.

وقال إيراولا، عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، معبّراً عن حماسه الكبير بعد توليه المهمة الجديدة: "أنا متحمس جداً، متحمس جداً، لأنك بطبيعة الحال تعرف ليفربول، وتدرك أنه نادٍ كبير، نادٍ ضخم، ومن بين الأكبر في العالم".

وأضاف المدرب الذي أنهى فصله المميز مع بورنموث بنهاية الموسم الحالي "لكن عندما تشعر بهذا النادي من الداخل وتفهمه أكثر، كنت دائماً أعتقد أنه نادٍ استثنائي".

وتابع "لا تحتاج إلى الكثير من الأمور لتنجذب إلى ليفربول. ليفربول هو ليفربول".

ويُعد إيراولا، الظهير الأيمن الدولي السابق الذي خاض 7 مباريات مع المنتخب الإسباني، أحد رموز نادي أتلتيك بلباو الإسباني حيث لعب أكثر من 500 مباراة، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب في موسم 2015-2016 مع نادي نيويورك سيتي تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريك فييرا.

وتعتبر أفكار إيراولا الهجومية في اللعب متوافقة مع الحمض النووي التاريخي لليفربول الذي يتحسر مشجعوه على خسارة هذه الفلسفة منذ رحيل المدرب الألماني المحبوب جدا يورغن كلوب عام 2024.

وانطلقت مسيرة إيراولا، المدافع السابق، على مقاعد التدريب مع لارنكا القبرصي، قبل أن يشرف على ميرانديس ورايو فايكانو في إسبانيا ثم بورنموث.

وتمكن هذا العام من قيادة بورنموث إلى التأهل للمشاركة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، رغم رحيل ثلاثة من ركائز الدفاع الصيف الماضي (الإسباني دين هاوسن، المجري ميلوش كيركيز والأوكراني إيليا زابارنيي)، إضافة إلى رحيل الجناح الغاني أنطوان سيمينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى مانشستر سيتي.

وكان سلوت الذي أحرز لقب الدوري الإنكليزي في موسمه الأول على رأس "الريدز"، دفع ثمن عدم تحقيق العائد المرجو من استثمار ليفربول الضخم في الصيف الماضي.

فعانى صاحب الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات السويدي ألكسندر أيزاك من مشاكل لياقة، فيما واجه الألماني فلوريان فيرتس صعوبات في التأقلم مع الدوري الإنكليزي، بعد انتقاله مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من باير ليفركوزن.

كما اضطر سلوت إلى التعامل مع اضطراب عاطفي سببه وفاة المهاجم البرازيلي ديوغو جوتا في حادث سير في يوليو.

كلها عوامل سيكون على إيراولا لملمتها خصوصاً مع رحيل النجم المصري محمد صلاح أيضاً عن الفريق بعد مسيرة طويلة قاده خلالها إلى العديد من الألقاب.