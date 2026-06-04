بنفيكا لبيريز: 15 مليون يورو لفسخ عقد مورينيو

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم الخميس، أن أي خطوة من جانب فلورنتينو بيريز، ‌المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لتعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق ستتطلب دفع مبلغ 15 مليون يورو، وهو قيمة بند فسخ العقد الخاص بالمدرب البرتغالي.

وفي بيان موجه إلى هيئة ⁠تنظيم الأسواق المالية البرتغالية، قال بنفيكا إن بيريز أعلن كجزء من حملته الانتخابية لانتخابات رئاسة ريال مدريد المقرر إجراؤها في 7 يونيو حزيران الجاري، عن "نيته الراسخة" في تعيين ‌مورينيو في حال إعادة انتخابه.

وجاء في بيان بنفيكا "في حال حدوث هذا السيناريو، سيتم التعيين مقابل مبلغ 15 مليون ‌يورو، وهو ما يعادل بند إنهاء العقد ‌الوارد في عقد العمل الرياضي الحالي".

ويرتبط مورينيو بعقد مع ‌بنفيكا حتى يونيو 2027، ‌وكان قد صرح سابقاً أن النادي عرض عليه تجديد العقد.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح ‌بيريز لصحيفة آس الرياضية الإسبانية أن مورينيو والمدافع في ⁠ليفربول إبراهيما كوناتي سيكونان أول اثنين يوقعان معه في حال فوزه بولاية رئاسية جديدة على رأس النادي الإسباني.

ويواجه بيريز منافسه إنريكي ⁠ريكيلمي رجل ⁠الأعمال في مجال الطاقة المتجددة في أول انتخابات رئاسية تنافسية لريال مدريد منذ 20 عاماً.

وتأتي خطوة التعاقد مع مورينيو، ⁠الذي قاد ريال مدريد نحو تحقيق رقم قياسي في عدد النقاط بالدوري الإسباني عام 2012، لكنه فاز بآخر لقب دوري مع تشيلسي عام 2015، في أعقاب مسيرة حصد فيها برشلونة لقبين متتاليين للدوري.

كما خرج ريال ‌مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، من أكبر مسابقة للأندية الأوروبية في دور الثمانية في الموسمين الماضيين، مما دفع بيريز إلى الدعوة لإجراء انتخابات بسبب غياب الألقاب الكبرى.

ودرب مورينيو مجموعة من الأندية الكبرى الأخرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد وروما وفناربخشة، ومؤخراً بنفيكا.