مونديال 2026.. "فيفا" يحظر إدخال زجاجات المياه إلى الملاعب

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديلاً متأخراً على سياسته، ليمنع مشجعي كأس العالم من إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة إلى ملاعب البطولة الـ16 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بما في ذلك بعض الملاعب التي تفتقر إلى الظل أو توفره بشكل محدود.

وقد انتقدت مجموعة من المشجعين الإنجليز، اليوم الخميس، تحديث "قواعد السلوك في الملاعب"، بحجة أن "فيفا" قد طمأن الجماهير بشأن إمكانية حمل زجاجات بلاستيكية فارغة لملئها بالمياه المتوفرة مجانا في البطولة، التي يتوقع أن يكون للحرارة والظروف الجوية القاسية دور فيها.

وذكرت مجموعة "الأسود الحرة" في بيان لها: "بطبيعة الحال، أول ما يتبادر إلى أذهان المشجعين هو أن هذا مجرد محاولة جديدة لجمع الأموال".

وتقدم شركة "كوكاكولا" للمشروبات الغازية، الراعي الرسمي لـ"فيفا" منذ فترة طويلة، المياه والمشروبات الغازية والعصائر المباعة في ملاعب كأس العالم حصريا عند انطلاق البطولة يوم الخميس المقبل.

وكانت لوائح فيفا للملاعب تنص على أنه يتم السماح للمشجعين بإحضار زجاجة شفافة قابلة لإعادة الاستخدام بسعة تصل إلى لتر واحد (8ر33 أونصة).

وتنص الوثيقة الأخيرة الصادرة، أول أمس الثلاثاء، على أنه "توضيحاً للأمر، يمنع إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملعب".

وكشفت رابطة مشجعي منتخب إنجلترا: "كان توفير المياه مجانا في الملاعب أحد أهم أولوياتنا خلال جميع مناقشاتنا، وقد أكد لنا فيفا أن هذا الأمر سيتحقق".

وفي بيان صدر اليوم الخميس، أوضح "فيفا" أن قرار منع الزجاجات التي قد يتم إلقائها، جاء "للوقاية من المخاطر والإصابات التي قد يتعرض لها اللاعبون والحضور".

وأضاف البيان: "يلتزم فيفا بحماية صحة وسلامة جميع اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والموظفين".

وأشار "فيفا" إلى أن بعض الملاعب الـ16 كانت قد منعت بالفعل المشجعين من إحضار زجاجات المياه، وبالتالي سيتم تطبيق هذه السياسة على جميع الملاعب.

ومع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية (90 فهرنهايت) وما فوق في العديد من المدن الأميركية والمكسيكية والكندية التي تستضيف مباريات مونديال 2026، أعلن "فيفا" أن إجراءات تخفيف الحرارة للجماهير عند اقترابهم من الملاعب ستشمل محطات ترطيب، ومراوح، ومحطات مياه، وخيام تبريد، وغيرها.

أضاف الاتحاد: "داخل الملعب، ستبقى أسعار زجاجات المياه لكأس العالم 2026 مماثلة لأسعارها في الفعاليات الأخرى التي تقام في كل ملعب".

واستجاب "فيفا" لارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في بعض الملاعب المفتوحة بفرض فترات راحة لشرب الماء لمدة ثلاث دقائق في منتصف كل شوط من جميع المباريات.

وانتقد البعض تحويل جميع المباريات إلى أربعة أشواط بهدف توفير المزيد من فترات الراحة للقنوات التلفزيونية لبيع الإعلانات.

وعلق اتحاد مشجعي "الأسود الحرة" على حظر زجاجات المياه قائلين: "بالرغم من كل الجهود المبذولة لتوفير فترات راحة لشرب الماء للاعبين، فإن هذا التغيير غريب ومتأخر للغاية".