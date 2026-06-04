أغنية سبيد تتفوق رقمياً على الأغنية الرسمية للمونديال

فرض اليوتيوبر العالمي آي شو سبيد نفسه بقوة على المشهد المونديالي قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026، بعدما تفوقت أغنيته على الأغنية الرسمية للبطولة في العديد من المنصات الرقمية.

وأطلق آي شو سبيد أغنية بعنوان "أبطال المونديال"، في الأول من يونيو الجاري، لتتحول خلال ساعات إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت عشرات الملايين من المشاهدات عبر "يوتيوب" و"إنستغرام" ومنصة "إكس"، وسط إشادة واسعة من جماهير كرة القدم التي اعتبرها كثيرون أكثر تعبيراً عن أجواء المونديال من الأغنية الرسمية.

ووفق تقارير إعلامية، تجاوزت الأغنية 40 مليون مشاهدة على "إنستغرام" خلال يومها الأول، إلى جانب ملايين المشاهدات على "يوتيوب"، ما منحها انتشاراً أسرع من الأغنية الرسمية للبطولة التي تؤديها شاكيرا وبورنا بوي.

وتميزت أغنية سبيد بإيقاعها السريع وأجوائها الكروية المباشرة، كما تضمنت استعراضا للمنتخبات المشاركة وأعلامها، الأمر الذي لاقى استحسان الجماهير، خاصة بين فئة الشباب.

كما انتشرت مقاطع الرقص والتحديات المرتبطة بالأغنية بشكل واسع عبر منصات التواصل.

ولم يقتصر تأثير الأغنية على الجماهير فقط، إذ لفتت انتباه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي تفاعل مع النجاح الكبير للعمل قبل أن يدرج أغنية "الأبطال" ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026، في خطوة تعكس الشعبية التي حققتها خلال فترة زمنية قصيرة.