قمصان للكلاب من "أديداس" لعشاق ريال مدريد

أطلقت شركة "أديداس" طقماً خاصاً للكلاب من قميص ريال مدريد، مستوحى من الزي الأساسي الجديد للموسم المقبل 2026-2027.

ووفقاً لما ذكره موقع "Footy Headlines"، فإن الهدف هو أن يتمكن عشاق ريال مدريد من إلباس حيواناتهم الأليفة المظهر ذاته الذي يبدو به الفريق.

وكان ريال مدريد كشف عن القميص الخاص به لموسم 2026-2027، بصور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن أديداس لم تعد تكتفي بطرح أطقم اللاعبين، بل توسع نطاقاتها لتشمل المشجعين وحيواناتهم الأليفة، مما يعكس توجها تسويقياً مبتكراً يربط العاطفة بالنادي والمنتج.

هذه الخطوة تأتي ضمن توسع أديداس في منتجات الحيوانات الأليفة، حيث سبق أن طرحت أطقما مشابهة لمنتخبات وطنية قبل كأس العالم 2026.