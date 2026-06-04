تصدّر النجم الواعد غيلبرتو مورا قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما قرر المدير الفني خافيير أغيري استدعاءه رسمياً لقائمة منتخب المكسيك وهو في سن 17 عاماً فقط، ليصبح الواجهة الأبرز لجيل جديد من المواهب الكروية الشابة المنتظر تألقها بشكل لافت في البطولة.

ويحتل مورا المركز الأول بين أصغر اللاعبين، بعمر 17 عاماً و240 يوماً، متقدماً على أسماء بارزة مثل التشيكي هوغو سوخورك، والألماني لينارت كارل.

ويملك مورا فرصة لدخول تاريخ منتخب بلاده من باب واسع، إذ قد يصبح أصغر لاعب مكسيكي يشارك في مباراة بكأس العالم، في حال منحه أغيري دقائق خلال البطولة، إذ إنّ الرقم السابق يعود إلى مانويل "تشاكيتاس" روساس، الذي شارك في مونديال 1930 بعمر 18 عاماً و88 يوماً.

وتالياً قائمة أصغر 10 لاعبين في مونديال 2026:

غيلبرتو مورا (المكسيك) - 17 عاماً و240 يوماً

هوغو سوشيرك (التشيك) - 18 عاماً و4 أيام

لينارت كارل (ألمانيا) - 18 عاماً و109 أيام

إبراهيما مباي (السنغال) - 18 عاماً و138 يوماً

حمزة عبد الكريم (مصر) - 18 عاماً و161 يوماً

بارا سابوكو ندياي (السنغال) - 18 عاماً و162 يوماً

أيوب بوعدي (المغرب) - 18 عاماً و252 يوماً

كريم أليابيغوفيتش (البوسنة والهرسك) - 18 عاماً و263 يوماً

ريان اللومي (تونس) - 18 عاماً و267 يوماً

لوكاس هيرينغتون (أستراليا) – 18 عاماً و279 يوماً