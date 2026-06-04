نجم "أسود الأطلس" يتفق مع بايرن ميونخ في أميركا

كشفت تقارير إعلامية عن أن عملاق الدوري الألماني، نادي بايرن ميونخ، اقترب من إغلاق صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الحالية، حيث وضع الرتوش الأخيرة على اتفاقه مع نادي إيندهوفن الهولندي للتعاقد مع النجم الدولي المغربي إسماعيل صيباري، ليعزز بذلك صفوفه بموهبة عربية شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة في الخطوط الأمامية للبافاري.

وحسب صحيفة أونز مونديال فإن المفاوضات بين الإدارتين الألمانية والهولندية تقترب من أمتارها الأخيرة، حيث يتم حالياً ضبط ومراجعة التفاصيل النهائية بين جميع الأطراف المعنية بالصفقة قبل الإعلان الرسمي عن "الاتفاق النهائي"، وسط مؤشرات تؤكد أن الأمور حُسمت بنسبة كبيرة ولم يتبقَ سوى إجراءات روتينية متبقية بين الناديين واللاعب.

وتابعت: "في خطوة تبرهن على جدية التحرك البافاري، تقرر أن يخضع النجم المغربي للفحوصات الطبية اللازمة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يتواجد هناك حالياً رفقة منتخب المغرب لخوض منافسات كأس العالم 2026، على أن يوقع فور اجتيازها بنجاح على عقده الرسمي الجديد مع بايرن ميونخ، والذي سيمتد ليكون ساري المفعول حتى شهر يونيو 2031".

ويمثل انضمام إسماعيل صيباري خطوة استراتيجية لبايرن ميونخ الساعي لتجديد دماء فريقه بعناصر تمتلك الحيوية والقدرة على اللعب في أكثر من مركز، لتستمر بذلك الحركية الكبيرة للاعبين المغاربة في كتابة التاريخ رفقة كبار أندية القارة العجوز.

وتوج نجم المنتخب المغربي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي رفقة إيندهوفن بطل المسابقة.