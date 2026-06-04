مباريات كأس العالم مهددة بسبب بروتوكولات العواصف الرعدية والبرق

أكدت تقارير إعلامية أن مباريات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قد تشهد توقفات طويلة وغير متوقعة بسبب الأحوال الجوية، وذلك وفق البروتوكولات المعتمدة في الولايات المتحدة للتعامل مع العواصف الرعدية والبرق، ما يطرح تحدياً تنظيمياً كبيراً أمام البطولة الأكبر في تاريخ المونديال.

وبحسب ما كشفته صحيفة ذا أثلتيك البريطانية، فإن القوانين الأميركية الخاصة بالسلامة تفرض إيقاف أي مباراة تُقام في ملعب مفتوح بشكل فوري بمجرد رصد صاعقة برق ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها نحو 13 كيلومتراً من موقع الملعب، وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير والعاملين.

ولا يتوقف الأمر عند الإيقاف المؤقت فقط، إذ تنص الإجراءات على بدء عدٍّ تنازلي مدته 30 دقيقة بعد كل صاعقة يتم رصدها.

وفي حال تسجيل صاعقة جديدة خلال تلك الفترة، يُعاد احتساب الوقت من الصفر، ما قد يؤدي إلى تأجيلات تمتد لساعات عدة قبل السماح باستئناف المباراة.

ويثير هذا البروتوكول تساؤلات حول تأثير الظروف المناخية على سير مباريات مونديال 2026، خاصة أن بعض المدن المستضيفة معروفة بتقلبات الطقس والعواصف الصيفية.

وحسب المصدر ذاته فإنه من المتوقع أن تضع اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خططاً بديلة للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات، لضمان سلامة الجميع وتقليل تأثير التأخيرات على جدول البطولة والجماهير حول العالم.