سيمينيو وبارتي يتقدمان تشكيلة غانا في مونديال 2026

تصدر مهاجم مانشستر سيتي، أنطوان سيمينيو، ولاعب وسط أرسنال السابق، توماس بارتي، تشكيلة غانا إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم، بعدما ترك المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، حسم قائمته المؤلفة من 26 لاعباً حتى اللحظة الأخيرة.

وبرز سيمينيو (26 عاماً) بشكل لافت مع سيتي، منذ انضمامه إلى صفوفه بفترة الانتقالات الشتوية، في يناير الماضي، قادماً من بورنموث، مقابل مبلغ مبدئي قدره 62.5 مليون جنيه إسترليني (84 مليون دولار).

وسجل سيمينيو 11 هدفاً في 27 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات، بينها هدف الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.