أستون فيلا يفسد وداع غوارديولا بالفوز على مانشستر سيتي في ختام الدوري الإنجليزي

ودع الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فريقه بالخسارة 1 / 2 أمام ضيفه أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وسيرحل غوارديولا عن قيادة السيتي ليضع حدا لمسيرة حافلة امتدت 10 أعوام، حقق خلالها الفريق 20 لقبا محليا وقاريا وعالميا، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، والثلاثية التاريخية بالفوز بالدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في 2023.

وشهد اللقاء أيضا الظهور الأخير لنجمي مانشستر سيتي، برناردو سيلفا وجون ستونز، لرحيلهما عن النادي الإنجليزي بنهاية تعاقدهما في الموسم الجاري.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم الغاني الدولي، أنطوان سيمينو بعد مرور 22 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وقلب الضيوف الطاولة بهدفين في الشوط الثاني، سجلهما المهاجم الإنجليزي الدولي أولي واتكينز في الدقيقتين 46 و61.

وتلقى مانشستر سيتي خسارته السادسة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 78 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بفارق سبع نقاط عن أرسنال الذي توج باللقب لأول مرة منذ عام 2004.

في المقابل رفع أستون فيلا الفائز مؤخرا بلقب الدوري الأوروبي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، ليؤكد الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني الآخر أوناي إيمري جدارته بالتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.