ليفربول يتعادل مع برينتفورد ويصعد لدوري الأبطال في ليلة وداع صلاح وروبرتسون

بات ليفربول الممثل الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه برينتفورد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ38 (الأخيرة) للمسابقة المحلية.

وكانت المباراة بمثابة حفلة وداعية للنجمين الدوليين المصري محمد صلاح والأسكتلندي آندي روبرتسون، ثنائي ليفربول، اللذين خاضا مباراتهما الأخيرة مع الفريق الأحمر، بعد إعلان رحيلهما عن قلعة (آنفيلد)، بنهاية الموسم الحالي، لينهيا مسيرتهما التي استمرت لمدة تسعة أعوام.

وبادر كورتيس جونز بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 58 من صناعة صلاح، فيما أحرز الألماني كيفن شادي هدف التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح في جعبة برينتفورد 53 نقطة في المركز التاسع، بفارق 3 أهداف خلف برايتون، صاحب المركز الثامن، الذي سيلعب في دوري المؤتمر الموسم المقبل.