أربيلوا: متحمسون للقتال من ‌أجل كل شيء

تعهد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد الجديد ‌الثلاثاء، بالقتال على كل شيء، بعدما تولى المنصب خلفاً لتشابي ألونسو، وقال إنه سيبقى في منصبه مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم طالما كانت هناك حاجة إليه.

وقال أربيلوا ​في مؤتمر صحفي: "أدرك بالطبع المسؤولية والمهمة الملقاة على ​عاتقي، وأنا متحمس للغاية". وأضاف: "​وجدت مجموعة من اللاعبين المتحمسين للغاية.. إنهم يتشاركون معي حماسي للقتال من ‌أجل كل شيء ‌والفوز". وقال "أعيش في هذا المنزل منذ 20 عاماً، وسأبقى طالما أرادوا مني ذلك".

وأضاف "الأهم هو أن يكون اللاعبون سعداء، وأن يستمتعوا بوقتهم على أرض الملعب، ويحترموا الشعار. إن ارتداء هذا الشعار هو أفضل شيء يمكن أن يحدث ‍لك في الحياة".

ويتمثل هدف أربيلوا الفوري في ‍سد الفجوة مع برشلونة في الدوري الإسباني، مع ضمان التقدم في دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

وأعلن ريال مدريد أمس الاثنين أن ألونسو انفصل عن النادي بالتراضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة وتقارير عن وجود مشاكل مع بعض لاعبيه الكبار.

من هو ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد الجديد؟

وتم تصعيد أربيلوا (42 عاما) من الفريق الثاني ⁠في ريال مدريد (كاستيا) ليقود فريقا يتخلف بأربع نقاط عن برشلونة في الدوري وتعرض لهزيمة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الأحد.

ويواجه أربيلوا ⁠الذي كان ضمن الهيكل التدريبي لأكاديمية النادي منذ عام 2020، اختباراً صعباً للغاية مع جلسة تدريبية واحدة فقط قبل مباراة دور الستة عشر من كأس ملك ​إسبانيا ضد ​ألباسيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية غداً الأربعاء.

وكان الظهير الأيمن السابق الذي لعب 238 مباراة مع ريال مدريد بين عامي ‍2009 و2016 وفاز بثمانية ألقاب، من بينها لقبين في دوري أبطال أوروبا، هادئاً بشأن المدة التي سيقضيها كمدرب.