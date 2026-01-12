من هو ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد الجديد؟

بعد يوم واحد من خسارة ريال مدريد نهائي الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم أمام غريمه التقليدي برشلونة (2-3) في جدة، أعلنت إدارة النادي الملكي رحيل المدرب شابي ألونسو عن منصبه، بعد ثمانية أشهر فقط قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق الملكي، وتعيين ألفارو أربيلوا خلفاً له.

وقال النادي في بيان: "بالاتفاق المشترك بين النادي وشابي ألونسو، تقرر إنهاء فترة توليه تدريب الفريق الأول".

وأوضح نادي العاصمة في بيان ثانٍ أن المدافع الإسباني السابق ألفارو أربيلوا (42 عاماً)، بطل العالم عام 2010 إلى جانب ألونسو، والذي كان يشرف في الآونة الأخيرة على الفريق الرديف، سيتولى القيادة الفنية للفريق الأول.

ويتولى أربيليوا تدريب الفريق الثاني لريال مدريد "كاستيا" منذ يونيو عام 2025، وطور مسيرته التدريبية بأكملها في أكاديمية ريال مدريد منذ عام 2020. كما سبق له اللعب بقميص ريال مدريد منذ 2009 وحتى 2016.

وسبق له أن خاض 238 مباراة بقميص ريال بين العامين 2009 و2016، محرزاً لقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني مرة واحدة، إضافة الى كؤوس أخرى.

كما تُوّج أربيلوا بلقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا في عام 2010، إضافة إلى لقبي كأس أوروبا في عام 2008 و2012، حيث كان يلعب في حينها إلى جانب ألونسو على مستوى النادي والمنتخب.

ويخوض أربيلوا مباراته الأولى على رأس الفريق في ثمن نهائي كأس إسبانيا أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية الأربعاء.