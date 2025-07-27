لاعبو ليفربول سيضعون عبارة «20 للأبد» على قمصانهم

سيضع لاعبو ليفربول عبارة «20 للأبد» على قمصانهم وسترات الملاعب خلال هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تخليداً لذكرى مهاجم الفريق الراحل ديوغو جوتا الذي توفي في حادث سيارة بإسبانيا قبل ثلاثة أسابيع.

كما أعلن النادي، أمس، عن تكريم خاص يتضمن تقديم لوحة من الفسيفساء صنعها المشجعون، ودقيقة صمت قبل مباراة ليفربول الافتتاحية للموسم مع بورنموث في 15 أغسطس المقبل.

ووُضعت آلاف الزهور والأوشحة واللافتات وغيرها من التذكارات خارج ملعب أنفيلد، منذ وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.