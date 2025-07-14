الأهلي يغلق ملف بيع مهاجمه الفلسطيني أبو علي

أعلن النادي الأهلي المصري عن رفض كل العروض التي تلقاها من أندية خارجية لاحتراف مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، مؤكدا استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل.

وكان أبو علي تلقى عدة عروض للاحتراف بعد تألقه في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية حيث سجل 3 اهداف في مرمى بورتو البرتغالي في المباراة التي انتهت بالتعادل 4-4، ليلفت انتباه العديد من الأندية الخليجية والأميركية.

وذكر بيان نشره الأهلي على موقعه الرسمي أن إدارة كرة القدم بالنادي قررت استمرار المهاجم الفلسطيني وفقًا لتعاقده مع النادي المستمر حتى عام 2029 كاشفا عن تلقي الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء أبو علي بمقابل وصل إلى 6 ملايين دولار أميركي بالإضافة إلى 20% من صافي إعادة البيع، إلا أن الأهلي رفض العرض.

واضاف البيان أن الأهلي تلقى عرضا آخر من نادي كولومبوس كرو الأميركي وصلت قيمته إلى 5.25 مليون دولار بالإضافة إلى 750 ألف دولار مزايا إضافية ونسبة 10 من إعادة البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر.

وحدد الأهلي في بيانه قيمة أبو علي بأنها لا تقل عن 9.5 مليون دولار بالاضافة الى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية.

واختتم الأهلي بيانه بالتأكيد على إغلاق ملف بيع أبو علي، مشيراً إلى أن اللاعب كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.

وترددت بعض الأنباء عن وجود عرض اخر لأبو علي من الريان القطري إلا أن بيان الأهلي لم يتطرق لهذا العرض.

وانضم أبو علي (26 عاماً) للأهلي في يناير 2024 من سريانسكا السويدي، وتوج مع الأهلي بلقبين للدوري المصري ولقباً لدوري أبطال أفريقيا وآخر لكأس السوبر المصري. وخاض ابو علي الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والفلسطينية مع الأهلي 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفاً وصنع 10 آخرين في كل المسابقات.