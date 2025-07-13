بحضور جدته.. لامين جمال يحتفل بعيد ميلاده (صور)

احتفل نجم برشلونة الإسباني لامين جمال الذي يندرج من أصول مغربية، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ18، في أحد مطاعم قرية غراف الساحلية الكاتالونية بحضور والداه وشقيقه وجدته، وبعض الأصدقاء.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية صوراً للنجم لامين جمال في قمة السعادة مع أقاربه فيما غلف كعكة الاحتفال صورة له على هيئة "سوبر مان".

يذكر أن نادي برشلونة سينظم حفلاً صاخباً بحضور لاعبين وفنانين ومشاهير التواصل الاجتماعي للاحتفال مع لاعبه الواعد، في وقت طلب فيه عدم استخدام الهواتف المحمولة لفرض حاجز السرية ومنع تسريب أي صور، بحسب الصحيفة.