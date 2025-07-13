ميسي لا يهدأ.. سجل الأول بذكاء والثاني بدهاء (فيديو)

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجدداً مكانته كأيقونة خالدة في ملاعب كرة القدم، بعدما قاد فريقه إنتر ميامي لفوز مثير على ناشفيل بنتيجة 2-1، فجر الأحد، ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين.

وأنهى ميسي بهذا الانتصار سلسلة من 15 مباراة دون هزيمة لفريق ناشفيل، مواصلًا عروضه الاستثنائية منذ انضمامه للدوري الأميركي.

أهداف الأسطورة ليونيل ميسي ضد ناشفيل بكامل الإعادات 🐐 ! pic.twitter.com/hGTNvNcYrL — ميامي بالعربي (@InterMiamiAr) July 13, 2025

وافتتح التسجيل بطريقة لا يتقنها سواه، عبر ركلة حرة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 17. ورغم تعادل ناشفيل مطلع الشوط الثاني بهدف للاعب هاني مختار، عاد ميسي ليهدي فريقه النقاط الثلاث بهدف ثانٍ في الدقيقة 62، مستغلًا خطأ كارثيًا من حارس الفريق المنافس.

هدف ميسي الثاني ضد ناشفيل ، توقع و قراءة و ذكاء و مراوغة و إنهاء 🐐💙



pic.twitter.com/OngGTGNpzH — Abokr Omar (@Abokr10) July 13, 2025

وتعتبر الثنائية الخامسة على التوالي لميسي في الدوري، بعد تألقه اللافت أمام مونتريال (4-2 و3-1)، كولومبس كرو (5-1)، ونيو إنغلاند (2-1)، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا في 16 مباراة، متساويًا في صدارة الهدافين مع سام سوريدج لاعب ناشفيل، الذي سجل نفس العدد من الأهداف في 21 مباراة.

وبهذا الفوز، ارتقى إنتر ميامي إلى المركز الخامس في المجموعة الشرقية برصيد 38 نقطة، على بُعد 5 نقاط فقط من المتصدر فيلادلفيا يونيون، رغم خوضه ثلاث مباريات أقل بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.