آخر التطورات في انتقال ميسي للدوري السعودي

بات الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أقرب من أي وقت مضى من الانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي لكرة القدم اعتباراً من الموسم المقبل بعدما أبدى «البرغوث» موافقته شبه النهائية لاسيما بعد خروج فريقه انتر ميامي الأميركي من المنافسة في كأس العالم للأندية.

وقالت قناة «إم بي سي» عبر برنامج «نادينا» إن ميسي قد منح موافقته شبه النهائية على خوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية اعتباراً من الموسم المقبل، دون أن يحدد حتى الآن هوية النادي الذي سيمثله، في وقت يتردد أن الأسطورة الأرجنتيني سيلعب للهلال أو الأهلي "بطل آسيا 2025".

وكان الدوري السعودي قد استقطب خلال السنوات الأخيرة الماضية كوكبة من النجوم العالميين في خطة يهدف من خلالها صندوق الاستثمارات السعودي إلى خطف الأنظار العالمية للسعودية التي تستضيف كأس العالم 2034، ومن بين أبرز النجوم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو والهداف الفرنسي كريم بنزيمة المتوج أخيراً مع اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي المنصرم، ومواطنه أنغولو كانتي والجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينيو والعاجي كيسي الذين توجوا مع نادي أهلي جدة بلقب دوري أبطال أسيا 2025.

يذكر أن ميسي (37 سنة) حاصل على الكرة الذهبية ثماني مرات أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 و2023)، وقاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.