وفاة الحكم الأردني الدولي السابق عوني حسونة

فقدت الأسرة الرياضية الأردنية والعربية، اليوم الإثنين، أحد أبرز أعمدتها في مجال التحكيم، بوفاة الحكم الدولي السابق عوني حسونة، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 27 عامًا، حافلة بالتميّز والتمثيل المشرف في المحافل العالمية.

وقالت قناة "رؤيا" الأردنية: "يُعد الراحل حسونة علامة فارقة في تاريخ التحكيم الأردني، حيث شارك في 120 مباراة دولية، ووصل إلى أعلى مستويات التمثيل حين قاد ثلاث مباريات في كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وهي سابقة لم تتكرر بعد في سجل التحكيم الأردني".

وأضافت: "بعد اعتزاله الميدان، واصل حسونة خدمة اللعبة عبر العمل كمحاضر دولي وآسيوي في قانون كرة القدم، ضمن الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي، حيث أسهم في إعداد وتطوير جيل جديد من الحكام".