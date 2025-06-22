الوداد يواجه يوفنتوس بالنجم السوري عمر السومة

يسعى الوداد المغربي إلى استعادة التوازن وتحقيق الفوز الأول في كأس العالم للأندية بكرة القدم في أميركا، عندما يواجه يوفنتوس الإيطالي الساعة الثامنة من مساء غد، ضمن الجولة الثانية، فيما يأمل الهلال السعودي استكمال انطلاقته القوية، بقيادة مدربه الجديد، الإيطالي سيموني إينزاغي، عندما يواجه سالزبورغ النمساوي في الثانية من فجر غد. وبعد خسارته أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، يتطلع الوداد إلى نتيجة إيجابية، والإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقتي المجموعة السابعة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي، لكن هذه المرة مستعيناً بالمهاجم السوري المخضرم عمر السومة، الذي أشار النادي إلى أن المباراة المقبلة ستكون الأولى له بقميص «نادي الأمة».