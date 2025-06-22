نجم الهلال كانسيلو الأكثر ظهوراً في كأس العالم للأندية

سجّل نجوم الهلال السعودي أرقاماً لافتة خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا حتى 14 يوليو المقبل، أبرزهم الظهير الأيسر البرتغالي جواو كانسيلو الذي سجل الظهور السادس له في المونديال مع أندية مختلفة.

وكان كانسيلو (31 عاماً) قد شارك سابقاً في البطولة مع كل من بنفيكا، وإنتر، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، يليه الظهير الأيمن لفريق فلامينغو البرازيلي دانيلو الذي سبق له اللعب لأندية بورتو البرتغالي، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، ومن ثم النجم المغربي أشرف حكيمي المشارك حالياً بقميص باريس سان جيرمان، وسبق له التواجد في مونديال الأندية مع فريقي إنتر ميلان، وريال مدريد.