نيمار يتعرض لضربة جديدة من «كورونا»

أكدت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب نادي سانتوس أصيب بفيروس «كورونا».

وذكر الإعلامي لوكاس موسيتي بيراتزولي أن أعراض المرض ظهرت على النجم البرازيلي، يوم الخميس، ومنذ ذلك الحين وهو بعيدا عن الفريق.

وأفاد بأن نيمار في حالة جيدة ولا يوجد خطر على حياته وسيخضع يوم الإثنين لفحص جديد لكوفيد 19 وإذا كانت نتيجة اختباره سلبية فسيتم السماح له بالخروج.

وبعد رحيله في يناير الماضي عن الهلال السعودي إثر تجربة فاشلة بكل المقاييس عاش نيمار (33 عاما) 5 أشهر صاخبة بعودته للدوري البرازيلي من بوابة نادي سانتوس.