برشلونة يجدد عقد لامين جمال حتى عام 2031

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تمديد تعاقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الكتالوني لامين جمال حتى عام 2031.

وقال برشلونة بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس الموسم الفائت في بيان «توصل برشلونة ولامين جمال الى إتفاق بشأن تجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 يونيو عام 2031».

وشارك لامين يامال في 115 مباراة بقميص برشلونة في كافة المسابقات، وسجل خلالهم 25 هدفا، بالإضافة إلى تقديم 34 تمريرة حاسمة.