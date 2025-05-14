أغلى مباراة في العالم.. ليست «كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة!

أغلى مباراة في العالم.. ليس "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد أو "ديربي الغضب" بين ميلان وإنتر أو "معركة الغريمين" مانشستر يونايتد وجاره اللدود سيتي، وإنما المواجهة المرتقبة في بريطانيا بنهائي "البلاي أوف" المؤهل من الدرجة الثانية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تحمل قيمة رياضية وتدر عوائد مالية ضخمة تنقل الفائز إلى مستوى مالي هائل بين ليلة وضحاها.

ويلتقي فريقي شيفيلد يونايتد وسندرلاند، في 24 مايو الجاري على استاد "ويمبلي" لتحديد الفريق المتأهل للدوري الإنجليزي والأمل يحذو كليهما لتحقيق الفوز بالنتيجة والميزانية الضخمة التي تجعل هذه المباراة الأغلى في العالم لأسباب عدة إذ يحصد المتأهل من هذه المباراة على أكثر من 170 مليون جنيه إسترليني من حقوق البث التلفزيوني، وعقود الرعاية، والمكافآت المالية.

المفارقة أن الفريق نفسه المتأهل إلى الدوري الإنجليزي سيحصل حتى في حالة هبوطه بعد موسم واحد فقط على 70 مليون جنيه إسترليني لمساعدته على الالتزامات التشغيلية والمالية تجاه لاعبيه والأجهزة العاملة وهذا المبلغ يعرف في الكرة الإنجليزية بـ "المظلة الذهبية"، أما في حال نجح الفريق في البقاء بالدوري الممتاز لمدة ثلاث مواسم ستصل أرباحه إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

مباراة 24 مايو بين شيفيلد يونايتد وسندرلاند منعطف تاريخي لأي من الناديين، فمن يحصد كل شيء؟ وينتقل بناديه إلى أفق اقتصادية وووفرة مالية لا تصدق؟.