الحارس الذي أبكى برشلونة.. أوقف طوفان لامين بتصديات «خيال» (فيديو)

وقف حارس مرمى إنتر الإيطالي، السويسري يان سومر كالجدار الحديدي أمام طوفان هجومي لا يهدأ من برشلونة الإسباني في قمة إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، وحرم النادي الكاتالوني التأهل إلى النهائي الغائب عنه منذ 10 سنوات بعد فوز «النيراتزوري» في ملعب سان سيرو بنتيجة 4-3 (الذهاب 3-3).

وصمد سومر أمام عاصفة من التسديدات البرشلونية التي نفذ أخطرها الفتى الذهبي لامين جمال، وأنقذ مرماه ببسالة بـ10 تصديات حاسمة أبرزها بأطراف أصابعه في توقيت حساس من عمر المباراة التي نال فيها لقب أفضل لاعب في وقت كان المراقبون يتوقعون ذهابها إلى «لامين خيال».

بالأرقام.. كانت إحصائيات المواجهة المثير صادمة، صبت كلها في مصلحة برشلونة، إذ استحوذ على الكرة 72% مقابل 28% لإنتر، وبلغت تمريراته 772 تمريرة وصلت نسبة دقتها إلى 86%، مقابل 313 تمريرة للفريق الإيطالي بدقة بلغت 65%، أما الركنيات فكانت الأفضلية فيها لبرشلونة أيضاً (سبعة مقابل خمسة).

ماذا بينك و بين لامين جمال يا سومر ⚽️🧤



يان سومر تصدى لسبع تسديدات من بينهم 5 من لامين جمال 🔥#دوري_أبطال_أوروبا #إنتر #برشلونة pic.twitter.com/tkuhJrQXjL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2025

ولكن سومر بهدوئه وثباته، حال بين برشلونة وحسم المباراة محولا تسديدات لامين ورفاقه إلى لحظات من الحسرة لجمهور الفريق الكاتالوني، معيداً إلى الأذهان قدرات حراس المرمى في لعب دور البطل بتأهيل فرقهم إلى النهائي وصعود منصة المجد في دوري الأبطال كما فعل الدنماركي بيتر شمايكل في نسخة 1999 وحارس ريال مدريد تيبو كورتوا مع ريال مدريد في النسخ الأخيرة من بطولة «الكأس ذات الأذنين».

خيالي هذا التصدي من سومر



3-2 وانفراد صريح وهدف محقق داخل الستة

لكن أنقذه السويسري بمرونه وحضور ذهني غير طبيعي .. التعادل بينسي الناس هذه اللحظة السينمائية.



pic.twitter.com/FUkPsLcq8Z — خالد القحطاني (@khaled_q28) May 6, 2025

وحصل سومر على تقييم 8.1 نقطة خلال المباراة التاريخية التي تصدى فيها للكرات بطريقة إعجازية كادت تتسبب في بكاء لامين يامال أفضل لاعب في برشلونة الذي حمل العبء الأكبر في تنفيذ هجمات الفريق الكاتالوني والتي نفذها بسحر كروي وفنون أذهلت الجمهور لكن سومر حرمه التسجيل وقاد فريقه إلى نهائي الأبطال للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم.